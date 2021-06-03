В США 'учитель года' покончила с собой после обвинения в сексе с двумя учениками

44-летняя Лесли Гиллеспи, учитель английского языка в школе Алабамы, США, покончила с собой после того, как ей были предъявлены обвинения в сексуальных отношениях с двумя ее учениками. Ее тело было найдено в доме, где она жила, с огнестрельным ранением от дробовика.

Об этом сообщило издание New York Post. Учительница была признана администрацией школы "педагогом года" в 2020 году.

В полиции штата отметили, что Гиллесли подозревали в домогательствах к 15-летним подросткам и принуждению их заниматься сексом с ней и друг с другом. В протоколе допроса указано, что школьники этот факт подтвердили.

"В четверг она была задержана, но отпущена под залог в размере $60 000. Уже в субботу соседи обнаружили в ее доме труп. Мы проводим следствие, но все похоже на то, что женщина покончила с собой, используя дробовик", – пояснили в участке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области разразился скандал, когда в селе Вербов появились жалобы от детей, что школьный учитель музыки домогается девочек из 6-7 классов. Родители обратились по данному факту в полицию, а фигурант, заподозренный в педофилии, написал заявление об увольнении.