В США школьники подали в суд из-за запрета мальчикам носить длинные волосы

В США семь учеников в возрасте 7-17 лет судятся с руководством независимого школьного округа Магнолия (Magnolia) американского штата Техас, где они учатся. Истцы выступают против политики дресс-кода, которая запрещает мальчикам приходить на занятия с длинными волосами.

Об этом сообщило издание BBC News. Согласно правилам школьного округа, мальчикам нельзя приходить на занятия с челкой, закрывающей глаза, с прядями, заслоняющими уши и прической, которая касается нижней части воротника рубашки.

Школьники утверждают, что эта политика нарушает конституцию и федеральный закон, запрещающий дискриминацию по половому признаку.

В иске, поданном Американским союзом гражданских свобод Техаса (ACLU), говорится, что сотрудники учебного заведения на месяц отстранили от занятий 9-летнего мальчика, запрещали ему выходить на обеденные перерывы в качестве наказания за длинные волосы.

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Так же произошло и с 11-летним небинарным учеником пятого класса, которому запретили приходить на уроки на девять дней и могут наказать еще.

"Это правило – полный кошмар. Кто мы такие, чтобы говорить сыну, как он должен выглядеть?" – высказался отец одного из отстраненных учеников.