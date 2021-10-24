В США школьники подали в суд из-за запрета мальчикам носить длинные волосы
В США семь учеников в возрасте 7-17 лет судятся с руководством независимого школьного округа Магнолия (Magnolia) американского штата Техас, где они учатся. Истцы выступают против политики дресс-кода, которая запрещает мальчикам приходить на занятия с длинными волосами.
Об этом сообщило издание BBC News. Согласно правилам школьного округа, мальчикам нельзя приходить на занятия с челкой, закрывающей глаза, с прядями, заслоняющими уши и прической, которая касается нижней части воротника рубашки.
Школьники утверждают, что эта политика нарушает конституцию и федеральный закон, запрещающий дискриминацию по половому признаку.
В иске, поданном Американским союзом гражданских свобод Техаса (ACLU), говорится, что сотрудники учебного заведения на месяц отстранили от занятий 9-летнего мальчика, запрещали ему выходить на обеденные перерывы в качестве наказания за длинные волосы.
Так же произошло и с 11-летним небинарным учеником пятого класса, которому запретили приходить на уроки на девять дней и могут наказать еще.
"Это правило – полный кошмар. Кто мы такие, чтобы говорить сыну, как он должен выглядеть?" – высказался отец одного из отстраненных учеников.