В США считают, что Россия стремится обновить сеть шпионов на Западе под прикрытием дипломатии - CNN

Россия рассматривает переговоры с администрацией Дональда Трампа о возобновлении дипломатического присутствия в США как возможность возобновить свою шпионскую сеть на Западе. Со стороны Вашингтона такие переговоры представляют собой значительную уступку Москве, что угрожает национальной безопасности Соединенным Штатам.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на нынешних и бывших официальных лиц США. По их словам, этот вопрос является приоритетным для России в переговорах со Штатами.

После телефонного разговора между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным и последующей встречи на высоком уровне в Эр-Рияде в начале этого месяца США и Россия согласились начать переговоры о возобновлении регулярной работы своих посольств и консульств.

27 февраля американская и российская делегации встретились в Турции, чтобы обсудить более подробные вещи, такие как количество персонала, визы, дипломатические банковские услуги и другие операционные вопросы. Госдепартамент США заявил, что две страны провели "конструктивные" переговоры и согласились продолжить обсуждение на другой встрече "в ближайшее время".

Несмотря на то, что госсекретарь Марко Рубио отметил важность восстановления регулярных дипломатических услуг и связи, нынешние и бывшие официальные лица США и других стран Запада заявляют, что эти переговоры являются значительной уступкой Москве, стремящейся возобновить работу разведчиков под дипломатическим прикрытием в своих посольствах и консульствах в Вашингтоне.

Шпионские возможности России были существенно ослаблены за последнее десятилетие, поскольку США и Европа регулярно выдворяли российских шпионов, действовавших из посольств под дипломатическим прикрытием. С 2016 года из США было выслано более 100 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году российские агенты были массово высланы из стран Европы. Москва также не имела посла в Вашингтоне с октября 2024 года, когда ее посол Анатолий Антонов покинул свой пост.

Два американских чиновника заявили, что возобновление сети шпионов на Западе под прикрытием дипломатии является настолько приоритетным вопросом для России, что она воздержится от запланированной встречи на высоком уровне, пока не будет достигнут существенный прогресс в этом.

Москва в течение многих лет была особенно сосредоточена на том, чтобы вернуть свои дипломатические объекты в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые США конфисковали в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы 2016 года, заявили собеседники издания. Трамп также закрыл российское консульство в Сиэтле в 2018 году из-за его близости к американской базе подлодок, военно-морской базы Кицап.

Чиновник Конгресса, знакомый с разведданными по ранее высланным российским "дипломатам", назвал "чрезвычайно тревожным" тот факт, что российский персонал может вернуться в большем количестве.

"Последняя волна высылки почти полностью состояла из оперативников под прикрытием, – сказал он.

"Совершенно смешно, что это вообще возможно, учитывая, насколько это грозит национальной безопасности США, и как это потребует больше ресурсов контрразведки ФБР, особенно когда ФБР сталкивается с сокращением штата и увольнениями", - так он прокомментировал предположение о возобновлении российской шпионской сети.

В целом нынешние и бывшие официальные лица заявили, что эти переговоры о возобновлении дипломатических миссий являются попыткой администрации Трампа вернуться к обычным делам с Россией даже несмотря на то, что она продолжает вести жестокую войну в Украине.

"Они (Россия – Ред.) хотят скрыть свои преступления. Участвуя в этих обсуждениях с США, они внезапно становятся уважаемыми партнерами. Это также дает США и России еще один канал для совместной работы в обход европейцев, чего Путин отчаянно стремится", – сказал бывший высокопоставленный официальный представитель США.

Американские разведчики и агенты ФБР давно считают, что размер дипломатического присутствия России в США должен быть ограничен, заявили собеседники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии подозревают РФ в шпионаже по базе, где учатся украинские военные. Над авиабазой в Швезинге в очередной раз обнаружили неизвестные дроны. Только в течение января таких инцидентов зафиксировано, по меньшей мере, шесть.

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