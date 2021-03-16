В США самолет упал на авто, есть погибшие и пострадавшие. Видео крушения

В США 15 марта легкомоторный самолет рухнул на проезжавший по дороге автомобиль, в результате чего погибли два человека и еще два пострадали.

Крушение произошло в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида, пишет CBSMiami (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как самолет при падении врезается в автомобиль, а затем взрывается.

Два человека на борту самолета погибли. В машине находились женщина с ребенком, их госпитализировали.

По данным Управления гражданской авиации, самолет Beechcraft Bonanza разбился вскоре после взлета около 15:00 по местному времени. Причины падения пока не уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брумфилде штата Колорадо у самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines сразу после взлета из Денвера загорелся правый двигатель, обломки которого упали на жилые дома.