В США родился белый кенгуру с редчайшим заболеванием. Фото и видео

В зоопарке Нью-Йорка (США) появился детеныш рыжего кенгуру с редким заболеванием – лейцизмом. У него частично отсутствует пигментация, из-за чего кожа и мех остаются белыми.

Как сообщили на Facebook-странице зоопарка Animal Adventure Park, маленького кенгуру назвали Космо. Он родился пять месяцев назад, однако извлечь его из сумки матери удалось лишь 15 января. В зоопарке также опубликовали фото первой встречи Космо с его отцом Бумером (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

"Сразу после того, как мы увидели, что он белый, это было невероятно, но когда мы внимательно посмотрели и увидели черные глаза, наши челюсти отвисли. Тогда мы понимали, что имеем что-то, чего никогда не видели за всю свою карьеру", – рассказал CNN владелец зоопарка Джордан Патч.

Он добавил, что Космо – единственный в своем роде кенгуру такого вида, который существует сегодня в Северной Америке, поэтому это, по его словам, настолько редко".

Кенгуру родился у рыжего самца Бумера, который живет в парке восемь лет, и Рози, которая появилась в парке в 2020 году. В зоопарке собираются изучить причину такой мутации.