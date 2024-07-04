В США раздался взрыв на оборонном предприятии: что происходит

В американском штате Арканзас в среду, 3 июля, произошел взрыв на оборонном предприятии. По меньшей мере два человека получили ранения, еще один считается пропавшим без вести.

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Как сообщает издание ABC News, взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, расположенном в городе Камден в округе Вошита. Представители предприятия сказали журналистам, что один пострадавший находится в отделении неотложной помощи Медицинского центра, его состояние стабильное.

Второго пострадавшего эвакуировали из штата на вертолете.

Сначала компания назвала это "инцидентом с применением пиротехники", но позже подтвердила, что это был взрыв.

"Мы работаем с первыми службами реагирования и можем подтвердить, что инцидент привел к по крайней мере двум ранениям и одному человеку, пропавшему без вести. Мы полностью сотрудничаем с органами власти, они проводят свое расследование", – отметили General Dynamics.

General Dynamics – глобальная аэрокосмическая и оборонная компания. На заводе в Камдене находится более 880 тысяч квадратных футов производственных и складских помещений, и он поддерживает такие военные программы, как ракеты Hellfire и Javelin и различные минометные боеприпасы.

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