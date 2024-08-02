В США рассказали, взаимодействовали ли с Путиным во время подготовки к большому обмену заключенными

Во время переговоров о проведении большого обмена осужденных в странах Запада российских шпионов, киллеров и преступников на захваченных Кремлем в заложники граждан США и Германии, а также ряда политзаключенных-россиян, Белый дом не имел никаких контактов с российским диктатором Владимиром Путиным. Все коммуникации происходили с "российскими официальными лицами".

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Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил советник администрации президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Подробности он раскрывать отказался, чтобы сохранить возможности для проведения последующих обменов в случае необходимости.

Когда журналисты поинтересовались у него, приходилось ли Белому дому контактировать с Путиным по вопросам обмена, Салливан такие контакты опроверг.

"Никакого взаимодействия напрямую с Владимиром Путиным", – подчеркнул советник по нацбезопасности.

Все контакты происходили с российскими чиновниками.

"В ходе этого было активное взаимодействие с российскими официальными лицами. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что эти каналы чувствительны и нуждаются в защите именно по этой причине, потому что наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты, как сегодня", – заявил Салливан.

Также о том, что потребностей в диалоге с российским диктатором нет, говорил и президент США Джо Байден

"Мне не нужно говорить с Путиным", – ответил глава государства журналистам во время брифинга.

По словам Салливана, проведение этого обмена для Байдена было одним из приоритетных вопросов, однако не потому, что он хотел добиться этого достижения перед тем, как сложить полномочия президента.

"Честно говоря, я не думаю, что он думал об этом так: "Я должен это получить, прежде чем я уйду с должности". Он думал об этом с точки зрения семей, а именно: "Каждый день – это потерянный день, поэтому я хочу сделать это как можно скорее. Я хочу ускорить это, потому что чем дольше этих американцев удерживают за границей, тем больше риск и тем больше боль". Следовательно, для него было действительно важно заключить соглашение, но это было меньше связано со временем пребывания в должности, а больше с полномочиями и ответственностью, которую он имел и хотел применить, чтобы сделать это как можно скорее", – ответил Салливан.

В то же время советник по нацбезопасности заявил, что успех в переговорах об обмене заключенными с Россией не означает, что США открыты для переговоров с Москвой по Украине, хотя Вашингтон приветствует любые шаги к прекращению войны путем дипломатии.

"Мы не видим связи между переговорами по заложникам или по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатией по войне в Украине. Мы считаем, что они действуют на разных направлениях. Одна касается практического вопроса создания этого обмена. Другой – это гораздо более сложный вопрос, когда украинцы будут лидировать, и Соединенные Штаты будут тесно консультироваться со всеми нашими союзниками, чтобы поддержать их, когда они будут готовы выступить вперед и приобщиться к такого рода дипломатии", – подчеркнул Салливан.

Между тем, издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило: крупному обмену заключенными, состоявшемуся 1 августа 2024-го, предшествовали более двух лет переговоров.

Так, первые попытки договориться прошли после задержания в России в феврале 2022 года американской баскетболистки Бриттни Гринер в России в феврале 2022 года. С соответствующими предложениями к Вашингтону тогда несколько месяцев неоднократно обращалась Москва. Кроме Гринер россияне предлагали передать бывшего морпеха США Пола Уилана, которого в РФ обвинили в шпионаже. Взамен Россия хотела забрать киллера Вадима Красикова, убившего борца за независимость Ичкерии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Однако, учитывая, что Красиков отбывал пожизненное лишение свободы в Германии, предложение РФ в США не восприняли серьезно.

Однако впоследствии Салливан встретился со своим немецким коллегой Йенсом Плетнером, чтобы обсудить варианты с освобождением Уилана. Гринер в декабре 2022-го обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута.

Новый этап переговорного процесса стартовал после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Японии 17 апреля 2023 года. Тогда появилась идея отдать Москве Красикова, вытащив из российской тюрьмы оппозиционного деятеля РФ Алексея Навального, в освобождении которого был заинтересован Берлин.

Между тем в РФ времени не тратили попусту и активно захватывали новых заложников, с помощью которых Кремль планировал торговаться с США. В марте 2023-го россияне задержали репортера WSJ Эвана Гершковича, а в октябре того же года была задержана Алсу Курмашова, российско-американская журналистка "Радио Свобода".

Вашингтон после этого сделал Москве еще одно предложение по обмену. Однако киллера Красикова в него не включили, поэтому Кремль это предложение отверг.

В январе 2024 года Байден пригласил канцлера Германии Олафа Шольца на встречу в Белом доме, в ходе которой стороны обсудили вопросы обмена заключенных. Тогда США и Германия достигли предварительной договоренности о соглашении, включавшем и передачу Красикова России.

Но 16 февраля 2024 года Навальный умер в колонии. Соединенные Штаты потеряли ту часть соглашения, которая интересовала немцев.

Параллельно на полях Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Гаррис обсудила с премьер-министром Словении Робертом Голобом освобождение двух россиян, осужденных за шпионаж, для дальнейшего обмена.

Лишь в июне Вашингтон окончательно договорился с Берлином об участии Красикова в рамках обмена. После этого предложение США было передано России. И ускоренные судилища в России над Гершковичем и Курмашовой дали надежду на то, что обмен все-таки произойдет.

За две недели до того как обмен таки состоялся, Вашингтон получил от Москвы официальное подтверждение, что РФ готова принять соглашение.

Издание добавляет, что работа над проведением обмена в администрации президента США продолжалась даже тогда, когда сам Байден предстал перед выбором и давлением со стороны собственной партии с требованием сняться с избирательной гонки. За несколько часов до оглашения о своем решении отказаться от участия в выборах Байден обсуждал с главой правительства Словении финальную часть соглашения.

Напомним, 1 августа Россия и Запад провели обмен заключенными. Москва забрала восемь шпионов и преступников, в США и Германию прибыли граждане этих стран, попавших в заложники путинского режима, а также ряд российских журналистов и представителей российской оппозиции. Всего Запад забрал 16 человек.