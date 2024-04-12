В США проверяют компании на предмет поставок микросхем в Россию – Bloomberg

Санкционный отдел министерства финансов США проводит проверку нескольких американских и иностранных компаний насчет случаев поставок чипов военного назначения, которые в конце концов попадают в страну-агрессор России. Это расследование является частью более широких усилий по борьбе с компаниями по всему миру, которые помогают Москве обходить наложенные на нее санкции.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова американского чиновника. Названия фирм, относительно которых проводятся проверки, не раскрываются.

Одним из аспектов расследования является вопрос, используются ли финансовые учреждения США для содействия торговле с находящимися под санкциями лицами.

"Администрация Байдена и его европейские союзники также проверяют дистрибьюторов и дочерние компании, которые, похоже, продавали запрещенные товары", – говорится в сообщении.

Сейчас эксперты работают с компаниями, чтобы проанализировать данные о более чем 600 дистрибьюторах, которые, вероятно, продолжали продавать запрещенные запчасти в Россию. Их работа направлена на то, чтобы устранить этих дистрибьюторов из своих цепочек поставок, говорит чиновник.

Высокопоставленные чиновники из министерств финансов и торговли, а также Государственного департамента США обращаются к производителям микроэлектроники со штаб-квартирами в США, чтобы остановить поток микросхем в Россию.

Напомним, что, по данным Bloomberg, Россия, несмотря на санкции, в 2023 году импортировала микросхемы, изготовленные американскими и европейскими компаниями, на сумму свыше $1 млрд. Большинство запрещенных технологий попадает в РФ путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и ОАЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, в США предложили создать специальный центр координации усилий по прекращению поставок американских полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея. На финансирование такого ведомства в 2025 году законодатели просят 25 миллионов долларов.

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