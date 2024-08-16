В США провели обыск в доме российского пропагандиста: кто такой Дмитрий Саймс

В США провели обыск в доме пропагандиста российского "Первого канала" и гражданина США советского происхождения Дмитрия Саймса. Обыск прошел в его резиденции в Хантли, штат Вирджиния.

Видео дня

Об этом сообщает американское издание Rappahannock News. Причины обыска остаются неизвестными.

Известно, что участок, где проходили обыски, был приобретен Саймсом и его супругой Анастасией в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов. Как отмечается, журналисты связались с пропагандистом, и он подтвердил, что знает об обыске, и заявил, что он не был официально информирован.

"Я не видел ордера. Со мной не связывались какие-либо правоохранительные органы или кто-то еще", — сказал сам Саймс, который сейчас не находится на территории США.

Федеральные агенты прибыли на территорию Хантли во вторник и с тех пор сохраняют там постоянное присутствие.

"ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку расследование продолжается", – заявила в комментарии для Rappahannock News пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро.

Что известно о Дмитрии Саймсе?

Дмитрий Саймс – родившийся 29 октября 1947 года в Москве (СССР) – американский политолог и историк советского происхождения, активно продвигающий пророссийскую пропаганду в США.

В 1973 году эмигрировал вместе с женой в США из РФ. Там он работал научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований, возглавлял российские и евразийские программы в Фонде Карнеги и преподавал в ведущих университетах.

В 1994 году экспрезидент США Ричард Никсон назначил его председателем и главным исполнительным директором Центра национальных интересов, а также издателем журнала The National Interest.

Ранее The Washington Post писала, что Саймс был тесно связан с президентской кампанией и администрацией Дональда Трампа.

С 2018 года Дмитрий Саймс ведет на российском Первом канале передачу Большая игра об отношениях США и РФ. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он активно поддерживает действия русской армии.

Так, в выпуске от 14 августа 2024 года Саймс вместе с другими пропагандистами назвал прорыв ВСУ в Курскую область "небольшой неудачей" и выразил надежду, что украинское сопротивление вскоре развалится, и Россия достигнет своих целей.

Ранее сообщалось, что пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз оконфузилась в своей лживой программе на РосТВ "60 минут". Она показала видео ликвидации российских захватчиков нашими бойцами, которое было снято в районе села Урожайное еще в прошлом году. Но пропагандистка выдала это за убийство украинских защитников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!