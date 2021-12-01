В США произошло сразу два нападения на школьников: четверо погибли, еще восемь получили ранения. Фото и видео
В двух американских штатах 30 ноября произошла стрельба, в которой погибли четверо подростков, еще восемь получили ранения. В Мичигане школьник открыл огонь по своим сверстникам, а в Пенсильвании мальчика застрелили на автобусной остановке возле школы.
Как сообщает Fox News, стрельбу в округе Окленд устроил 15-летний ученик школы Оксфорда, который расположен недалеко от Детройта. Его уже задержали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Жертвами стали 16-летний парень и две девушки 14-ти и 17-ти лет. Еще семь школьников и один учитель получили ранения.
На месте происшествия обнаружен пистолет.
Еще одна стрельба случилась в Филадельфии, штат Пенсильвания, пишет АР. Когда 14-летний мальчик ожидал автобус на остановке возле школы, двое неизвестных открыли огонь.
Они совершили 36 выстрелов, 18 пуль попали в школьника. От полученных ранений он умер в больнице.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сакраменто, Калифорния, во время вечеринки под названием "Эротический экзотический Хэллоуинский бал" произошла стрельба, в которой погибли два человека и пятеро получили ранения.