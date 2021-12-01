В США произошло сразу два нападения на школьников: четверо погибли, еще восемь получили ранения. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Мир
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В США произошло сразу два нападения на школьников: четверо погибли, еще восемь получили ранения. Фото и видео

В двух американских штатах 30 ноября произошла стрельба, в которой погибли четверо подростков, еще восемь получили ранения. В Мичигане школьник открыл огонь по своим сверстникам, а в Пенсильвании мальчика застрелили на автобусной остановке возле школы.

Как сообщает Fox News, стрельбу в округе Окленд устроил 15-летний ученик школы Оксфорда, который расположен недалеко от Детройта. Его уже задержали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Оксфорд, Мичиган.

Жертвами стали 16-летний парень и две девушки 14-ти и 17-ти лет. Еще семь школьников и один учитель получили ранения.

Видео дня
Стрельба в школе Оксфорда.
Стрельба в школе Оксфорда.

На месте происшествия обнаружен пистолет.

Три ученика погибли во время стрельбы в Оксфорде.

Еще одна стрельба случилась в Филадельфии, штат Пенсильвания, пишет АР. Когда 14-летний мальчик ожидал автобус на остановке возле школы, двое неизвестных открыли огонь.

Они совершили 36 выстрелов, 18 пуль попали в школьника. От полученных ранений он умер в больнице.

Филадельфия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сакраменто, Калифорния, во время вечеринки под названием "Эротический экзотический Хэллоуинский бал" произошла стрельба, в которой погибли два человека и пятеро получили ранения.

СШАстрельба