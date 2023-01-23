В США произошла вторая за день массовая стрельба: пострадали 12 человек

В американском штате Луизиана 22 января произошла массовая стрельба в ночном клубе, в результате которой пострадало как минимум 12 человек. Перестрелка вспыхнула через час после массовой стрельбы в Монтерей-парке в Калифорнии с 10 погибшими.

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Об этом сообщило издание NBC News. Как отмечается, кровопролитие устроили в столице штата, городе Батон-Руж в клубе Dior Bar & Lounge.

Правоохранители установили, что инцидент произошел около 1:36 утра по местному времени. На место происшествия приехали полицейские и медики. Все 12 раненных отправили в местные больницы машинами скорой помощи.

Их состояние врачи оценивают, как стабильное. По предварительным данным погибших в результате массовой стрельбы в Луизиане нет.

Мотивы преступления правоохранительные органы пока не раскрывают.

Отметим, что в этот же день неизвестный устроил стрельбу в городе Монтерей-Парк в Калифорнии. Это произошло в ночном клубе во время празднования Китайского Нового года. На данный момент известно о 10 погибших, также есть раненные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября в США вооруженный мужчина убил 10 посетителей супермаркета Walmart. Трагедия произошла в городе Чесапик (штат Вирджиния) и стала вторым массовым расстрелом в Штатах за три дня.

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