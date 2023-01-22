В США произошла стрельба во время празднования Китайского нового года: сообщают о 10 погибших

В США во время празднования китайского Нового года в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу. В результате нападения пострадали по меньшей мере 16 человек.

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Также известно о большом количестве погибших. Об этом сообщает BNO News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам официальных лиц и свидетелей, более 16 человек были расстреляны в Монтерей-Парк к востоку от Лос-Анджелеса во время празднования китайского Нового года. Несколько человек погибли.

Инцидент произошел после 22:30 в субботу, когда офицеров вызвали из-за стрельбы на Вест-Гарви-авеню. По предварительным данным, по меньшей мере 16 человек были ранены, в том числе несколько человек скончались от полученных ранений. Полиция пока не сообщает точное количество погибших и раненых.

Подробности об обстоятельствах стрельбы также пока не известны, но стрельба произошла во время празднования китайского Нового года. Также известно, что в районе, где была стрельба, расположено несколько азиатских предприятий.

Два свидетеля сказали, что слышали выстрелы, но сначала предположили, что это был фейерверк в честь китайского Нового года. Когда на место прибыли правоохранители, многие из пострадавших были обнаружены внутри одного из предприятий.

В свою очередь RMG News в Twitter сообщил о 10 погибших и 9 раненных. На данный момент неизвестно, был ли задержан стрелок.

Напомним, в Париже 69-летний мужчина устроил стрельбу в людном месте. Нападающий открыл огонь на улице Ангиен в 10-м округе французской столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве российский оккупант Петр Мячин, военнослужащий ВЧ 3179 Росгвардии "Витязь", устроил стрельбу в супермаркете на востоке города. Он дважды принимал участие в боевых действиях в Украине (каждый раз по два месяца) и лишь недавно вернулся на родину.

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