В США при взлете загорелся пассажирский самолет: выяснились подробности ЧП. Видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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В США при взлете загорелся пассажирский самолет: выяснились подробности ЧП. Видео

В США в субботу, 2 октября, во время взлета загорелся пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines. Инцидент произошел в аэропорту Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).

ЧП случилось в тот момент, когда самолет разгонялся, чтобы оторваться от земли. Причиной возгорания стала птица, которая попала в один из двигателей, пишет FOX 10 Phoenix (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Возгорание случилось при взлете.
Видео дня

Рейс 3044, который направлялся в аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд (штат Флорида), пришлось прервать. Самолет остановили, всех пассажиров эвакуировали. Двое человек получили незначительные травмы.

Людей, которые были на борту, отвезли обратно в терминал на автобусе. Им вернули деньги, а также дали возможность улететь в пункт назначения другим рейсом.

Самолет загорелся из-за птицы.
Людей эвакуировали.

Аэропорт Атлантик-Сити после пожара был закрыт несколько часов. Аварию расследовали представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте.

Данные о рейсе.
Атлантик-Сити.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в штате Монтана с рельсов сошел пассажирский поезд. Погибли три человека, несколько десятков получили травмы.

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