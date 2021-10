В США при взлете загорелся пассажирский самолет: выяснились подробности ЧП. Видео

В США в субботу, 2 октября, во время взлета загорелся пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines. Инцидент произошел в аэропорту Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).

ЧП случилось в тот момент, когда самолет разгонялся, чтобы оторваться от земли. Причиной возгорания стала птица, которая попала в один из двигателей, пишет FOX 10 Phoenix (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Рейс 3044, который направлялся в аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд (штат Флорида), пришлось прервать. Самолет остановили, всех пассажиров эвакуировали. Двое человек получили незначительные травмы.

Людей, которые были на борту, отвезли обратно в терминал на автобусе. Им вернули деньги, а также дали возможность улететь в пункт назначения другим рейсом.

Аэропорт Атлантик-Сити после пожара был закрыт несколько часов. Аварию расследовали представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте.

🇺🇸 One of the engines of a Spirit Airlines passenger plane caught fire during takeoff from the American Atlantic City airport due to a bird hitting it.



The crew applied emergency braking. No harm done.



A similar incident previously occurred in Cuba.

#USA pic.twitter.com/aC4b9ksaq2