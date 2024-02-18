Bloomberg: отказ помогать Украине стал бы одной из самых больших ошибок США

Если Вашингтон не предоставит помощь Украине, это приведет к серьезным и глобальным последствиям, которые подорвут политику США на много лет вперед. Несмотря на то, что Европа оказывает значительную финансовую поддержку украинским войскам, она не может обеспечить необходимое боевое оборудование, которое на этот момент чрезвычайно важно для Украины.

Об этом заявил колумнист Bloomberg и почетный профессор Школы перспективных международных исследований имени Генри Киссинджера при Университете Джонса Хопкинса, Хэл Брэндс. Он считает, что Америка совершила много ошибок в своей внешней политике, однако ее бездействие всегда приводило к еще большему количеству войн и смертей.

"Украинские войска были вытеснены из Авдеевки на востоке из-за серьезной нехватки артиллерии. В течение нескольких месяцев — или и раньше — истощенная Украина столкнется с мучительными решениями о том, как развернуть свои сокращающиеся военные ресурсы" – заявил Брендс.

По его словам, без поддержки США Украина не сможет найти ни одного жизнеспособного пути к победе в этом конфликте или достижению мира, который сделает страну сильной в обороне и экономически устойчивой. Вероятным последствием, по его словам, будет заключение мирного соглашения, которое может быть навязано под дулами российских пушек.

"Некоторые аналитики считают, что поражение магическим образом усилит США, позволив им решительно развернуться на Индо-Тихоокеанском театре. На самом же деле поражение Украины приведет к губительным, широкомасштабным последствиям", – думает эксперт.

Он отмечает, что поражение Украины создало бы серьезную нестабильность в Европе, поскольку агрессивная, военно-мобилизованная Россия угрожает восточному фронту НАТО. Кроме того, победа России в Украине подорвала бы нормы, заложенные после 1945 года, запрещающие насильственный захват территорий и их аннексию, что может привести к возвращению мира в состояние анархии.

"Не ведитесь на аргумент, что потеря Украины была бы победой утонченного реализма. Это был бы триумф для того крыла Республиканской партии, которое мало знает и меньше заботится о незаменимой роли, которую сыграла сила США в создании относительно доброжелательного мира, в котором сегодня живут Америка и многие другие страны. А учитывая, что США предотвращают эти печальные последствия ценой лишь от 5% до 6% своего годового оборонного бюджета – и без участия в боевых действиях ни одного американского солдата – такое отступление стало бы одной из самых непринужденных ошибок в истории внешней политики Соединенных Штатов Америки", – считает Брендс.

Аналитик отмечает, что, если его взгляд кажется преувеличенным, это из-за того, что многих критиков американской политики интересуют больше "ошибки, возникающие из-за перенапряжения, чем ошибки, возникающие из-за недонапряжения".

Он утверждает, что в 1920-1930-е годы США отказались использовать свою власть для стабилизации хрупкой системы, сложившейся после Первой мировой войны, что способствовало развертыванию Второй мировой войны. А в конце 1990-х годов США отказались от более агрессивного использования силы против Аль-Каиды – эта ошибка повлекла за собой теракты 11 сентября и последующие страдания.

Что касается самой Украины, после того, как президент РФ Владимир Путин захватил Крым и вторгся на восток Украины в 2014 году, президент США Барак Обама воздержался от оказания летальной военной помощи, опасаясь обострения конфликта. Однако, таким образом, он помог убедить Путина в том, что он может расчленить соседнее государство, не заплатив за это большой цены.

"Понятно, что период, когда доминировали неудовлетворительные военные интервенции США на Ближнем Востоке, создал интеллектуальный климат, в котором ошибки действий бесконечно каталогизируются, в то время как ошибки бездействия остаются сравнительно незамеченными. Если когда-нибудь и было время для смены такого мышления, то это сейчас, когда Вашингтон приближается к одному из самых судьбоносных внешнеполитических решений за последние десятилетия", – подытожил аналитик.

Напомним, накануне на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Камала Гаррис заявила, что у Вашингтона нет плана на случай блокирования помощи Киеву Конгрессом. У Белого дома есть только один план "А" – поддержка Украины и обеспечение ее всем необходимым.

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