В США полиция застрелила 15-летнюю темнокожую девушку: вспыхнул протест. Видео

В городе Колумбус, штат Огайо, США, полицейские застрелили 15-летнюю темнокожую девочку Макию Брайант.

Незадолго до трагедии во вторник, 20 апреля, правоохранителей вызвали с сообщением о попытке нанесения ножевого ранения. Офицеры прибыли в 16:45 по местному времени, и вскоре после этого появилась информация о стрельбе с участием полиции, сообщает The Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Хейзел Брайант, назвавшаяся тетей девочки, рассказала журналистам, что она жила в приемной семье по соседству. Сообщается, что подросток поссорился с кем-то семье. Брайант утверждала, что у ее племянницы был нож, но девушка уронила его, прежде чем офицер выстрелил в нее несколько раз.

Протестующие с тех пор собрались на месте происшествия. Эндрю Гинтер, мэр Колумбуса, написал у себя в Twitter, что власти работают над пересмотром видеозаписей инцидента с камер.

"Сегодня днем ​​трагически погибла молодая девушка. Мы не знаем всех деталей. Есть запись инцидента с нательной камеры. Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть ее как можно скорее. BCI находится на месте и проводит независимое расследование", – отметил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, суд в Миннеаполисе (США) признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.