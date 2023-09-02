В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

В городке Блендон, штат Огайо, США, полицейский застрелил 21-летнюю беременную женщину, которая отказывалась выйти из авто и попыталась объехать работника полиции. Случай произошел 24 августа, когда копы получили сообщение, что она, вероятно, совершила кражу алкоголя из супермаркета и пыталась скрыться.

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На обнародованном американским телеканалом WBNS 10TV видео с боди-камер полицейских видно, как они подходят к автомобилю женщины и требуют остановить двигатель. Разговор длился около минуты (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В течение этого времени один из офицеров неоднократно приказывал подозреваемой выйти из машины.

Но та отказывалась и в итоге двинулась с места, пытаясь объехать полицейского. В момент, когда бампер коснулся его ноги, раздался выстрел из табельного оружия, которое полицейский уже держал наготове.

Погибшей оказалась 21-летняя Та'Кия Янг, у которой осталось двое маленьких детей и которая находилась на седьмом месяце беременности.

Полицейских, пытавшихся задержать женщину, отпустили в оплачиваемый отпуск на время стандартного расследования, которое происходит после каждого применения оружия, повлекшего смерть.

Не стрелявший офицер уже вернулся на работу. Относительно другого расследование еще продолжается.

"Это была трагедия. Семья госпожи Янг, разумеется, очень расстроена", – сказал в пятницу начальник полиции Блендона Джон Белфорд.

В комментариях к видео преимущественно выражают соболезнования детям погибшей женщины, однако обвинений в незаконности действий правоохранителей не звучит:

– "Прав человек или нет, если вы цените свою жизнь и своих близких, вы будете подчиняться человеку с пистолетом. Особенно полицейский, чья работа – носить оружие и обеспечивать соблюдение законов",

– "Если полицейские стучат в окно и говорят: "Выходите из машины", вы должны следовать инструкциям и выйти из машины. Вы не пытаетесь наехать на одного из офицеров в попытке скрыться",

– "Подумайте, сколько жизней можно было бы спасти, просто выйдя из машины, как того требовала полиция. В то же время это становится опасной смертельной ситуацией, которой не нужно было возникать".

Напомним, похожий случай произошел в Украине, в центре Днепра 29 августа. Патрульный застрелил 38-летнего водителя "Ягуара", который сначала нарушил правила движения, а затем, когда авто остановили и потребовали от водителя выйти, напал на правоохранителей. Во время конфликта мужчина разбил лицо и сломал нос патрульной, ее напарник трижды выстрелил в нападавшего, смертельно ранив.

Впоследствии патрульные обнародовали видео с камер наблюдения. Правоохранители заметили момент правонарушения и следовали за авто, чтобы остановить и проверить документы.

Позже появились кадры с бодикамеры напарницы полицейского, который застрелил нападавшего. На них зафиксировано агрессивное поведение женщины и мужчины, ехавших на Jaguar.

Также выяснилось, что водитель Jaguar был пьян. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче.

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