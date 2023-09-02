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В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

Анна Паскевич
Мир
3 минуты
4,6 т.
В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

В городке Блендон, штат Огайо, США, полицейский застрелил 21-летнюю беременную женщину, которая отказывалась выйти из авто и попыталась объехать работника полиции. Случай произошел 24 августа, когда копы получили сообщение, что она, вероятно, совершила кражу алкоголя из супермаркета и пыталась скрыться.

Видео дня

На обнародованном американским телеканалом WBNS 10TV видео с боди-камер полицейских видно, как они подходят к автомобилю женщины и требуют остановить двигатель. Разговор длился около минуты (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

В течение этого времени один из офицеров неоднократно приказывал подозреваемой выйти из машины.

Но та отказывалась и в итоге двинулась с места, пытаясь объехать полицейского. В момент, когда бампер коснулся его ноги, раздался выстрел из табельного оружия, которое полицейский уже держал наготове.

В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

Погибшей оказалась 21-летняя Та'Кия Янг, у которой осталось двое маленьких детей и которая находилась на седьмом месяце беременности.

Полицейских, пытавшихся задержать женщину, отпустили в оплачиваемый отпуск на время стандартного расследования, которое происходит после каждого применения оружия, повлекшего смерть.

В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

Не стрелявший офицер уже вернулся на работу. Относительно другого расследование еще продолжается.

"Это была трагедия. Семья госпожи Янг, разумеется, очень расстроена", – сказал в пятницу начальник полиции Блендона Джон Белфорд.

В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

В комментариях к видео преимущественно выражают соболезнования детям погибшей женщины, однако обвинений в незаконности действий правоохранителей не звучит:

– "Прав человек или нет, если вы цените свою жизнь и своих близких, вы будете подчиняться человеку с пистолетом. Особенно полицейский, чья работа – носить оружие и обеспечивать соблюдение законов",

В США полицейский застрелил беременную женщину, отказавшуюся выйти из авто: общество его поддержало. Видео

– "Если полицейские стучат в окно и говорят: "Выходите из машины", вы должны следовать инструкциям и выйти из машины. Вы не пытаетесь наехать на одного из офицеров в попытке скрыться",

– "Подумайте, сколько жизней можно было бы спасти, просто выйдя из машины, как того требовала полиция. В то же время это становится опасной смертельной ситуацией, которой не нужно было возникать".

Напомним, похожий случай произошел в Украине, в центре Днепра 29 августа. Патрульный застрелил 38-летнего водителя "Ягуара", который сначала нарушил правила движения, а затем, когда авто остановили и потребовали от водителя выйти, напал на правоохранителей. Во время конфликта мужчина разбил лицо и сломал нос патрульной, ее напарник трижды выстрелил в нападавшего, смертельно ранив.

Впоследствии патрульные обнародовали видео с камер наблюдения. Правоохранители заметили момент правонарушения и следовали за авто, чтобы остановить и проверить документы.

Позже появились кадры с бодикамеры напарницы полицейского, который застрелил нападавшего. На них зафиксировано агрессивное поведение женщины и мужчины, ехавших на Jaguar.

Также выяснилось, что водитель Jaguar был пьян. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче.

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