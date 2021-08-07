В США полицейские расстреляли подростка, который сообщил о ложном убийстве трех человек

На юго-западе США в штате Калифорния полиция застрелила 13-летнего вооруженного мальчика, который придумал, что якобы убил трех человек. Инцидент произошел в четверг, 5 августа в городе Сан-Бернардино на Мемориальном кладбище пионеров.

Об этом сообщило издание Fox News, ссылаясь на информацию городской власти. Отмечается, что подросток позвонил в участок и сообщил, что якобы убил трех человек и указал, что находится на Pioneer Memorial Cemetery – старом кладбище первых поселенцев города (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

При этом, говоря по телефону, мальчик якобы сказал: "Если они будут стрелять, мне придется убить их", имея в виду полицейских.

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Копы сразу отправились по указанному адресу и начали переговоры с подростком, надеясь убедить его сдаться.

По словам представителей властей города, во время разговора мальчик сделал несколько выстрелов. В то время на кладбище находились прохожие, но к счастью, никто не пострадал.

После этого копы заняли позиции по периметру кладбища, при этом мальчик сделал дополнительный выстрел.

Подросток отказался бросить оружие и был застрелен после того, как направил ее в полицейских. К слову, никто из правоохранителей не пострадал.

В мэрии не разглашают, сколько выстрелов было сделано полицейскими в мальчика.

Расследование установило, что подросток был вооружен пистолетом с расширенным магазином. Однако он на самом деле никого не убивал и наговорил на себя, разговаривая по телефону с правоохранителями.

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