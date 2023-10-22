В США подтвердили, что отдадут Израилю часть боеприпасов, предназначенных для Украины

Несмотря на то, что президент США Джо Байден в своей последней речи подчеркнул отсутствие приоритетности войны в Израиле над войной в Украине, в Пентагоне заявили о передаче 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных ВСУ, армии ЦАХАЛ. Эти снаряды являются примером американского оружия, которое, по словам чиновников и экспертов, необходимо в обоих вооруженных конфликтах.

Об этом написали репортеры The New York Time, указав, что подобный запрос способен ограничить ресурсы Пентагона. В самом Минобороны США уверены, что наземная операция в секторе Газа сделает поставки военной помощи в Израиль системными и устойчивыми.

"Некоторые из этих поставок могут включать в себя те же типы артиллерии и бомб, на которые Украина опиралась в своей 20-месячной наземной войне для защиты своей территории от России", – указано в материале.

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Аналитики добавили, что 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО будут пользоваться большим спросом, поскольку и Израиль, и Украина используют их против целей в радиусе нескольких сотен километров. Еще в январе 2023 года Пентагон заявил, что воспользуется американскими запасами в Израиле и отправит Киеву сотни тысяч 155-миллиметровых снарядов.

"Около половины снарядов, находящихся на складе в Израиле, были вывезены прошлой зимой. Пентагон теперь планирует перенаправить по крайней мере часть остальных Армии обороны ЦАХАЛ", – передает издание слова представителя американского министерства обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам советника Белого дома Салливана, запрос Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности самих американцев. Эти две войны стали глобальным переломным моментом.

Сам американский лидер заявил, что человечеству нужен "новый мировой порядок". Он отметил, что человечество находится в поворотной точке в истории.

"Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы будем достаточно смелыми и уверенными, чтобы объединить мир как никогда раньше. Мы жили в послевоенный период течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это время прошло", – заметил Байден.

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