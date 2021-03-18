В США пикап с людьми повис с моста над пропастью. Видео спасения

В штате Айдахо (США) удивительным образом спасли мужчину и женщину, а также двух их собак внутри пикапа, который свисал носом вниз со стороны моста, проходящего над ущельем Малад. От падения с высоты в десять этажей пару удержали страховочные цепи от кемпера.

Ущелье узкое, но его глубина под мостом достигает примерно 30,48 метра, а пропасть в самой глубокой точке – до 76,20 м. Об этом сообщается на сайте полиции штата (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авария с Ford F-350 2004 г. в. произошла примерно в 14:45 понедельника, 15 марта. Пикап слетел через край моста и удерживался только цепью, прикрепленной к туристическому трейлеру. Внутри авто находились 67-летний и 64-летняя жители Гарден-Сити с двумя собаками.

По словам очевидцев, водитель пикапа не справился с управлением. Авто и кемпер сначала ударились о правое ограждение на трассе, а потом проскользнуло через левую. Пикап перевернулся через мост, а трейлер перекрыл обе полосы движения на нем.

Офицер, который первым бросился на помощь людям в авто, подчеркнул: единственное, что удерживало пикап от падения, – это набор цепей, прикрепляющих к авто кемпер.

Полицейский и заместитель местного шерифа сначала использовали этот комплект цепей, чтобы поддержать повисшее авто, удерживая его на месте, пока не прибудут спасатели со специальным снаряжением и оборудованием.

После этого аварийные бригады смогли спуститься в кабину, привязать ремни безопасности к каждому пассажиру, что позволило безопасно поднять их на мост.

Мужчина и женщина получили травмы, которые не несли угрозы жизни, их доставили в больницу. Двух маленьких собак внутри пикапа также спасли и передали родственникам пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2020 года в Киеве патрульный полицейский на лету поймал женщину, которая прыгнула с балкона 15 этажа. Так правоохранителям буквально в последнюю секунду удалось предотвратить самоубийство.