В США певчие птицы массово гибнут от неизвестной болезни

В нескольких штатах Америки ученые зафиксировали смертельную болезнь у певчих птиц. При заболевании у пернатых глаза покрываются твердой коркой, а также наблюдается нарушение координации.

Об этом сообщило агентство DailyMail. Ветеринары исследуют природу болезни, но исключают Птичий грипп, вирус Западного Нила, сальмонеллу, хламидиоз, болезнь Ньюкасла, паразитов герпеса и трихомонады, а также другие патогены.

Под мор попадают такие виды певчих птиц как голубые сойки, скворцы, грекки, коричнеголовые коровники, северные кардиналы, малиновки, но этот список, к сожалению, продолжает пополняться

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Эксперты по дикой природе из Мэриленда, Вирджинии, Вашингтона и Западной Вирджинии впервые начали получать сообщения об этой инфекции в начале мая, когда она была связана как минимум с 325 случаями заболевших или мертвых птиц.

Геологическая служба США призывает американцев не оставлять птицам баночки с водой для питья, чтобы исключить распространение болезни и дать возможность пернатым дистанцироваться друг от друга естественным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, на озерах Киевской области отмечают высокую смертность краснокнижных птиц.