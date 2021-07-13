В США певчие птицы массово гибнут от неизвестной болезни
В нескольких штатах Америки ученые зафиксировали смертельную болезнь у певчих птиц. При заболевании у пернатых глаза покрываются твердой коркой, а также наблюдается нарушение координации.
Об этом сообщило агентство DailyMail. Ветеринары исследуют природу болезни, но исключают Птичий грипп, вирус Западного Нила, сальмонеллу, хламидиоз, болезнь Ньюкасла, паразитов герпеса и трихомонады, а также другие патогены.
Под мор попадают такие виды певчих птиц как голубые сойки, скворцы, грекки, коричнеголовые коровники, северные кардиналы, малиновки, но этот список, к сожалению, продолжает пополняться
Эксперты по дикой природе из Мэриленда, Вирджинии, Вашингтона и Западной Вирджинии впервые начали получать сообщения об этой инфекции в начале мая, когда она была связана как минимум с 325 случаями заболевших или мертвых птиц.
Геологическая служба США призывает американцев не оставлять птицам баночки с водой для питья, чтобы исключить распространение болезни и дать возможность пернатым дистанцироваться друг от друга естественным путем.
Как сообщал OBOZREVATEL, на озерах Киевской области отмечают высокую смертность краснокнижных птиц.