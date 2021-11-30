В США отреагировали на планы Беларуси и РФ провести учения вблизи границ Украины

США не хотят видеть излишне агрессивных или дестабилизирующих действий из-за совместных учений России и Беларуси вблизи границ Украины. Ситуация и без того очень напряженная.

Так пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал аннонсированные министром обороны Беларуси Виктором Хрениным учения с РФ "по прикрытию южных границ", указано в стенограмме брифинга на сайте Департамента США по обороне. Белорусский чиновник отметил, что в будущем году две страны не планируют проводить масштабные учения, но войска собираются провести комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу, сообщила Belta.

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"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником – Российской Федерацией", – сказал министр обороны.

В свою очередь Кирби подчеркнул, что нации могут заниматься со своими партнерами, чем хотят. И это дело Беларуси, какие учения они будут проводить с Россией, однако это не должно влиять на ситуацию безопасности.

"Мы продолжаем утверждать, что не хотим видеть излишне агрессивные или дестабилизирующие действия в и без того очень напряженной ситуации", – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, ранее Россия и Беларусь договорились о поставках Минску оружия и военной техники, среди которых, в частности, истребители, вертолеты, средства противовоздушной обороны и ряд другого вооружения. Страна получит от Кремля авиационную технику и другие товары военного назначения "в сроки, обозначенные контрактными обязательствам".

Ранее Лукашенко говорил о планах РБ закупить российское вооружение на сумму более 1 миллиарда долларов. Кроме того, с главой РФ Владимиром Путиным он обсудил "перспективы поставок" в Беларусь российских зенитных ракетных систем C-400 "Триумф".

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