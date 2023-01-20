В США определились, как будут контролировать помощь Украине, и призвали Байдена и Шольца предоставить Киеву Leopard и ATACMS

В Конгрессе США обнародовали Совместный стратегический план надзора на 2023 финансовый год, предусматривающий прозрачное распределение средств, выделенных на военную помощь Украине. Вашингтон убежден в необходимости снабжать нашу страну вооружением, но американские налогоплательщики должны понимать, как распределяются их средства.

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План опубликован на сайте генерального инспектора Минобороны США. Создание этого документа поприветствовали конгрессмены от Республиканской партии Майкл Маккол и Майк Роджерс.

"Безопасная, экономическая и гуманитарная помощь от США существенно изменили ситуацию для Украины, когда она борется за сохранение своей независимости. Впрочем, Конгресс не может только выписывать чеки, мы также должны обеспечить прозрачность и эффективность использования американской помощи в соответствии с интересами национальной безопасности", – указано в общем заявлении политиков.

Также конгрессмены официально обратились к президенту Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за предоставлением Украине стратегически важного оружия.

"Пора нашему правительству и странам-союзникам начать следовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников – танки Leopard, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", – заключили Маккол и Роджерс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Его общая сумма $2,5 млрд.

Также еще более 10 стран уже объявили о новой военной помощи Украине. Это произошло всего за сутки до очередного съезда "Рамштайн", где украинские партнеры будут коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций на различное вооружение для обороны нашего государства.

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