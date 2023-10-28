В США объявили о начале работы над новой ядерной бомбой: известные характеристики

В Соединенных Штатах Америки объявили, что планируют начать разрабатывать более современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61. Она получила обозначение B61-13.

Работу над производством начнут как только будет получен зеленый свет от Конгресса США. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили на официальном сайте американского министерства обороны.

B61-13 будет производить Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики Штатов.

"Сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников. Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который необходим для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки", – заявил помощник главы Пентагона по космической политике Джон Пламб.

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В пресс-службе американского ведомства отметили, что B61-13 будут доставлять с помощью современных самолетов. Это, как уточнили в Пентагоне, "усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам и партнерам, предоставив президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и крупных военных целей".

Новый вариант бомбы заменит некоторые из B61-7 в нынешних ядерных арсеналах и будет иметь мощность, аналогичную варианту B61-7, которая выше, чем у B61-12.

При этом, как отмечается, количество ядерного оружия в США не увеличится: количество ядерных бомб B61-12 будет сокращено на ту же величину, что и произведено В61-13.

В ведомстве отметили, что развертывание B61-13 не является ответом на какое-либо конкретное текущее событие, а отражает оценку меняющейся обстановки в области безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия провела тренировку массированного ядерного удара. Вооруженные силы РФ выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки по отработке ответного удара на ядерный удар противника. Руководил тренировкой лично российский диктатор Владимир Путин.

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