В США назвали Россию ослабевающей страной, несущей угрозу во главе с Путиным

В США обозначили Россию как ослабевающее государство, но при этом нельзя недооценивать РФ под руководством Владимир Путина.

Об этом рассказал кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс, который призвал усилить противодействия Кремле, передает CNN. Он отметил, что мировые страны могут оказать влияние на решения российских властей, если ответ будет идти не только по линии Штатов.

Бернс также сказал, что "ошибочно недооценивать путинскую Россию", добавив, что под руководством Путина она может быть не менее разрушительной, чем восходящая держава, такая как Китай.

"Таким образом, мы должны довольно холодно относиться к тому, как могут возникать эти угрозы", – подчеркнул он.

При этом он акцентировал, что разведка не должна носить политический характер, что резко отличается от подхода бывшего президента Дональда Трампа.

"Я узнал, что хорошая разведка, переданная честно и беспристрастно, является первой линией обороны Америки. Я узнал, что профессионалы разведки должны сообщать политикам то, что им нужно услышать, даже если они не хотят этого слышать. И я понял, что политика должна остановиться там, где начинается работа разведки", – сообщил Бернс.

Добавим, что пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки сказала, что новая американская администрация ожидает результатов оценки разведки шагов России за последние года. И по этим данным будет выстраиваться линия отношений с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7.