В США назвали главным приоритетом Белого дома помощь Украине и Израилю

Финансовая и военная поддержка Украины и помощь Израилю являются абсолютными приоритетами Белого дома. И в Администрации Байдена ясно дали это понять Конгрессу.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время пресс-конференции в Марракеше, Марокко 11 октября. Ее слова цитирует Bloomberg.

"Финансирование Украины, как военное, так и прямая бюджетная поддержка, а также ресурсы для Израиля являются абсолютно главными приоритетами администрации Байдена", – сказала Джанет Еллен.

Она отметила, что после того, как Кевин Маккарти, член палаты представителей США, был отстранен от должности спикера, появились сомнения в дальнейшей поддержке Украины, поскольку республиканцы могли бы заблокировать следующий раунд помощи нашей стране.

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Джанет Йеллен подчеркнула, что Белый дом дал четко понять Конгрессу свою позицию по помощи Украине.

"Мы четко дали это понять Конгрессу, и мы считаем, что существует значительная двухпартийная поддержка. Мы оставим членам Конгресса выяснить, как продвинуться вперед в выполнении обещаний, когда спикер будет выбран", – отметила министр финансов США.

Джанет Йеллен также сказала, что получает "некоторые положительные ответы" на свой призыв к другим правительствам последовать примеру США и пообещать Всемирному банку больше средств для увеличения его кредитного потенциала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Белом доме обсуждают возможность активизации грантовой программы Госдепа для предоставления дополнительной военной поддержки Украине, учитывая сложности с финансированием от Конгресса.

При этом в администрации главы Штатов заверили, что спланировали предоставление новых пакетов помощи ВСУ на две недели вперед.

По данным СМИ, в период с 9 по 15 октября Штаты могут объявить об отправке Украине новой партии военной техники и оборудования на 200 миллионов долларов.

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