Администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине – Politico

Администрация Джо Байдена ведет обсуждение возможности активации грантовой программы Государственного департамента для предоставления дополнительной военной поддержки Украине, учитывая сложности с получением финансирования от Конгресса. Президент Джо Байден намекнул в среду, что "существует альтернативный путь, по которому мы сможем обеспечить этому финансирование".

От дальнейших комментариев он отказался. Об этом сообщает издание Politico.

Инсайдеры издания сообщили, что президент имел в виду именно грантовую программу Государственного департамента по финансированию иностранной военной помощи.

"Эта программа предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование – предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников", – пишет Politico.

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Тем не менее, один чиновник заявил, что даже если Соединенные Штаты воспользуются финансовыми полномочиями для закупки вооружения, Конгресс всё равно должен будет одобрить дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Также сообщается, что администрация также может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.

Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что решение о том, по какому маршруту пойдет департамент, еще не принято.

"Перепрограммирование – это всегда вариант для срочных нужд. На данный момент, однако, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перепрограммирования как способа поддержки безопасности Украины", – сказал бригадный генерал Патрик Райдер.

На брифинге 2 октября Жан-Пьер анонсировала новый пакет помощи Украине от США. Она отметила, что подобный шаг Вашингтона станет очередным посланием для российского диктатора Владимира Путина, который начал против украинского народа полномасштабную войну.

Накануне в Белом доме сказали, что спланировали предоставление новых пакетов военной помощи Украине на две недели вперед. Речь идет о передаче украинской армии вооружения, боеприпасов и техники со складов министерства обороны Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

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