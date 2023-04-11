В США назвали дату 'Рамштайна -11': Остин озвучил главные вопросы

Следующий саммит в формате "Рамштайн" на военно-воздушной базе в Германии состоится 21 апреля. Это будет уже 11-я встреча министров обороны стран НАТО, направленная на обсуждение "кризиса, возникшего в Украине на фоне вторжения российских оккупантов", и призванная оказать военную поддержку нашей стране.

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Событие анонсировали в Военно-воздушных силах США в Европе, передает "Радио Свобода". Министр обороны США Ллойд Остин указал, что на платформе будет упомянута не только Украина и ее войска, которые сегодня защищают демократию всего цивилизованного мира.

"Вместе с коллегами мы обсудим различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры Соединенных Штатов", – передает его слова пресса.

Напомним, что ранее 11-й "Рамштайн" анонсировал и глава украинского Минобороны Алексей Резников. Он указал, что встреча на авиабазе, посвященная содействию нашей победе над Россией, состоится в апреле 2023 года, но не назвал точную дату.

Ране OBOZREVATEL сообщал, что минувший саммит "Рамштайн" внушил оптимизм военному руководству Украины. Наши союзники закрепили соглашение об усилении украинского ПВО, боезапасов, тренировку защитников и формирование "бронированного кулака".