В США на пляже молния убила спасателя, еще шесть человек пострадали. Фото

В США в понедельник, 30 августа, 19-летний спасатель погиб, а еще шесть человек получили ранения после удара молнии на пляже Нью-Джерси. Среди раненых трое также были спасателями на пляже.

Об этом сообщило издание USA Toda. Отмечается, что инцидент произошел на побережье 21-й авеню в секции Южного приморского парка в городке Беркли. По словам очевидцев, удар молнии сопровождался самым громким грохотом грома, которые они когда-либо слышали.

Как отметили в полиции, все пострадавшие находятся на лечении в районных больницах. Большинство жертв имели относительно незначительные травмы, головную боль и головокружение.

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Губернатор Фил Мерфи опубликовал заявление, в котором от своего имени и от всей общины города выразил соболезнования семье погибшего молодого спасателя.

Пляжи Беркли будут закрыты для пловцов до четверга, поскольку все муниципальные спасатели и другой персонал пляжа не будут работать.

Примерно через час после удара молнии, пляж на 21-й авеню, известный как Белый Песок, опустел. Десяток пляжных кресел и личные вещи были оставлены отдыхающими на песке вокруг стоянки спасателей, куда попал разряд.

Шторм, который принес молнию, отошел так же быстро, как и пришел, оставив радугу над морем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове от удара молнии загорелся троллейбус. А другая молния ударила в 100-метровый флагшток.