В Харькове молния ударила в 100-метровый флагшток во время грозы. Момент попал на видео

В Харькове молния попала в флагшток, который установили ко Дню Государственного флага Украины. Это произошло во время грозы во вторник, 31 августа.

Момент того, как разряд молнии попал в верхушку металлической конструкции, попал на видео. На сегодня это самый высокий в Украине флагшток, его высота составляет 102 метра (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Видео разместил Telegram канал "Типичное ХТЗ". На кадрах видно, как молния попадает прямо в макушку флагштока, после чего раздается громкий звук грома.

Пользователи шутят, что флагшток прошел "крещение" и восхищаются умением автора видео, которому удалось подловить такой момент и еще и вовремя приблизить камеру.

Видео дня

"Конструкция выдержала, все хорошо, там есть молниезащита и проводились специальные испытания, поэтому никаких вопросов в этом плане не должно быть", - рассказал о надежности флагштока заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Харне в комментарии изданию Newsroom.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове от удара молнии загорелся троллейбус. Инцидент произошел в районе харьковского аэропорта. К счастью, у водителя троллейбуса под рукой оказался огнетушитель, ЧП обошлось без пострадавших.