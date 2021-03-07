В США на месте убийства Джорджа Флойда произошла стрельба: есть погибший

В Миннеаполисе (США) на месте, где год назад полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, произошла стрельба, один человек погиб.

Как пишет CNN, это случилось в субботу, 6 марта на перекрестке 38-й улицы и Чикаго-авеню. Между стрелявшим и его жертвой, как утверждают в полиции, произошла словесная перепалка.

"У потерпевшего и подозреваемого возникли словесные разногласия, и подозреваемый выстрелил в жертву", – сказал представитель департамента полиции Миннеаполиса Джон Элдер.

Потерпевшего доставили в больницу, где позже он скончался. Его имя не разглашается.

Также в полиции Миннеаполиса заявили, что злоумышленника задержать не удалось, он сбежал до прибытия копов. Его личность также не установлена. Известно только, что подозреваемый скрылся на автомобиле Suburban светлого цвета с огнестрельными повреждениями.

Напомним, темнокожий американец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания. Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

Отметим, что в сентябре власть Миннеаполиса единогласно проголосовала за переименование перекрестка 38-й улицы и Чикаго-авеню в честь Флойда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже тысячи людей вышли на несанкционированную демонстрацию против полицейского насилия и расовой несправедливости.