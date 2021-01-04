В США мужчина застрелил пастора церкви и ранил еще двоих человек

В Техасе (США) молодой человек, который скрывался от полиции, застрелил пастора церкви, а еще двоих человек ранил.

Об этом рассказал местный шериф, пишет Associated Press. По его словам, трагедия произошла в методистской церкви городка Старвилль. Поиски преступника велись с ночи 2 января, для его поимки полицейские использовали дроны и собак.

Кроме того, за ним вели автомобильную погоню вблизи города Вайнона. Однако копам не удалось его задержать сразу, и спустя некоторое время пастор из Старвилля обнаружил беглеца прячущимся в туалете церкви утром 3 января.

По словам шерифа, ему неизвестно, почему стрелка изначально преследовали, но номерные знаки на его автомобиле были фиктивными. Священник, который обнаружил своего будущего убийцу, вытащил пистолет и приказал мужчине остановиться, но тот схватил оружие и начал стрелять из него. В итоге пастор был убит, второй человек получил огнестрельное ранение и еще один был ранен при падении.

После всего произошедшего преступник угнал автомобиль пастора и сбежал на восток штата, прежде чем был арестован в соседнем округе Харрисон. Его госпитализировали ​с огнестрельными ранениями руки, но неясно, когда именно в него стреляли. Подозреваемому, скорее всего, будет предъявлено обвинение в убийстве, за что предусмотрена смертная казнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября в Ницце (Франция) преступник с ножом убил троих человек. Двое из них погибли прямо внутри церкви Нотр-Дам – они были практически обезглавлены. Еще одну жертву террорист настиг в кафе, где она укрылась.