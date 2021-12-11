В США мощные торнадо накрыли несколько штатов: погибли более 70 человек. Фото и видео

В США 11 декабря сразу несколько штатов накрыли разрушительные торнадо. Жертвами стали почти 80 человек.

Об этом пишет CNN со ссылкой на местные власти. Чиновники полагают, что количество погибших будет еще расти (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Стихия накрыла минимум шесть штатов – Арканзас, Иллинойс, Миссури, Миссисипи, Теннесси и Кентукки. Последний пострадал больше всего.

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Как уточнил губернатор Кентукки Энди Бешир, погибли минимум 70 человек. Он добавил, что количество жертв может увеличится до 100.

"Это были самые разрушительные торнадо в истории нашего штата", – сказал чиновник.

Всего было зарегистрировано более 30 торнадо, которые нанесли серьезные разрушения. Президент США Джо Байден распорядился немедленно направить федеральные ресурсы в наиболее пострадавшие регионы.

Власти пока не могут дать оценку нанесенному ущербу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии ливни и сильный ветер спровоцировали наводнения, а также водяные смерчи. Из-за стихии тогда погиб минимум один человек.