В США молодые женщины переоделись в бабушек, чтобы получить прививку от COVID-19

В американском штате Флорида женщины 34 и 44 лет пришли в пункт вакцинации, переодевшись бабушками, чтобы получить прививку против COVID-19 вне очереди.

Так им укололи по одной инъекции, однако во время второй попытки обманщиц разоблачили. Как пишет Daily Mail, пока в США вакцинируют людей старше 65 лет.

Отмечается, что одна из американок надела "седой" парик, маску и щиток для лица, а также длинный кардиган. Другая пришла с распущенными волосами в старой футболке с Микки Маусом.

Что интересно, обе женщины имели настоящие карты прививок с отметкой о получении первой дозы вакцины. Однако из-за бессмысленной маскировки и несоответствия возраста в удостоверениях им отказали во второй инъекции.

Издание предполагает, что когда американки делали первую прививку, медработники ненадлежащим образом проверили их документы. На этот раз в клинике вызвали копов, которые провели с обманщицами разъяснительную работу, а потом отпустили с предупреждением. Сейчас им не предъявлено никаких обвинений.

В то же время известно, что это не первый подобный случай – появляется все больше людей, которые пытаются подделать документы или использовать чужие, чтобы получить вакцину.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Аргентине чиновники без очереди сделали прививки против COVID-19. Из-за инцидента глава Минздрава страны подал в отставку