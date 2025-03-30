В США массово уволили сотрудников Института мира – СМИ

Администрация президента США уволила большую часть сотрудников американского Института мира (USIP) – 200-300 человек или почти весь персонал штаб-квартиры. Перед этим с должности отстранили главу организации, чье место занял агент службы DOGE Илона Маска.

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Об этом сообщает The Washington Post. Сотрудники USIP рассказали, что некоторым предложили выходное пособие и еще один месяц медицинского страхования в обмен на их подписи об отказе от права на обращение в суд.

Масштабные увольнения в USIP назвали "бойней в пятницу" (люди получили сообщение об увольнении по электронной почте поздно вечером того дня).

По данным издания, такое сокращение USIP происходит в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа сократить правительство и расходы. Этим занимается Департамент эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый Масками.

Трамп предоставил бизнесмену широкие полномочия сокращать федеральные расходы и увольнять десятки тысяч государственных служащих. Такие действия сейчас обжалуются по меньшей мере в десяти судебных делах.

Институт мира США, финансируемый Конгрессом, имеет общий штат около 600 человек в офисах по всему миру. Он активно участвует в переговорах по заключению мирных соглашений и помощи охваченным войной странам и регионам в осуществлении мирных соглашений и восстановлении, в частности в странах Африки к югу от Сахары, на Филиппинах и в Украине.

Как пишет WP, руководящий состав USIP поначалу пытался убедить представителей DOGE, что персонал и программы Института запрещены для "кампании ликвидации". В этом месяце Институт и члены его уволенного правления подали собственный иск, в котором были претензии к DOGE и его представителям, Трампу и членам его кабинета. В заявлении утверждается, что исполнительная ветвь власти не имела полномочий увольнять руководство и персонал USIP, поскольку он был создан законодательной ветвью власти, а также не мог завладеть частным зданием штаб-квартиры.

Доводы по делу запланированы на апрель, а слушания ожидаются к концу марта. Федеральный судья осудил процесс, посредством которого администрация Трампа перехватила контроль над USIP, но отклонил ходатайство истцов о временном ограничительном приказе. Накануне уволенные сотрудники штаба USIP уже обсуждали представление коллективного иска.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп приказал более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию (USAID), а затем Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE) в одностороннем порядке закрыл агентство. Во вторник, 18 марта, федеральный судья США вынес решение в пользу сотрудников USAID и обвинил Илона Маска и DOGE в нарушении Конституции.

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