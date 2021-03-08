В США готовится кибератака на Путина и его окружение – NYT

В США готовят ответную кибератаку на российские сети, после хакерских ударов со стороны России.

Как пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, атака должна случиться в ближайшие три недели.

В публикации говорится, что такой удар должен стать очевидным для президента России Владимира Путина и его спецслужб и военных, но не для общественности.

Источники издания отметили, что кибератака не касается экономических санкций и других действий президента США Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.

Отмечается, что ответный удар стали обсуждать после обнаружения атаки и утечки в почтовых системах Microsoft, которые используют представители малого бизнеса, местные органы власти и, по некоторым сведениям, ключевые военные подрядчики.

Напомним, что в компании Microsoft заявили, что подверглись мощнейшей кибератаке, за которой могла стоять Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ назвала главную угрозу Украине в киберпространстве.