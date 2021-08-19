В США фармацевту грозят 120 лет тюрьмы за торговлю сертификатами о вакцинации от COVID-19

В Чигаго (штат Иллинойс, США) лицензированного фармацевта арестовали по обвинению в предполагаемой продаже 125 сертификатов вакцинации против COVID-19. Одобренные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подлинные документы он распространял на eBay по $10.

Речь идет о 34-летнем Тангтанге Чжао, за содеянное ему угрожают десятки лет тюремного заключения. Об этом сообщил сайт американского Минюста (United States Department of Justice).

Отмечается, что фармацевт работал в аптеке Company 1, которая распространяла и вводила вакцины против коронавируса в своих точках по всей стране. В соответствии с требованиями CDC, компания выдавала каждому получателю вакцины карту с записями о прививках. Чжао же присвоил их себе и впоследствии начал продавать в сети.

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Правоохранители составили на него статьи по 12 пунктам обвинения в хищении государственного имущества. Первое судебное заседание в деле прошло 17 августа. Если уже бывшего фармацевта признают виновным, ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы только по одному обвинительному пункту.

"Мы серьезно относимся к любому уголовному правонарушению, которое вызывает недоверие к вакцинам и статусу вакцинированного человека, и будем энергично расследовать это дело", – заявил помощник генерального прокурора Чикаго.

По его словам, Министерство юстиции и его партнеры в правоохранительных органах привержены защите американского народа от этих преступлений во время пандемии. А сознательная продажа сертификатов вакцинации против COVID-19 невакцинированным людям подвергает миллионы американцев риску серьезных травм или смерти.

"Назначение такой маленькой цены на безопасность нашей страны – это не только оскорбление для тех, кто вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом, но и федеральное преступление с серьезными последствиями", – отметили в Минюсте.

Напомним: в США сертификат о вакцинации против коронавируса называется COVID-19 Vaccination Record Card. Документ одобрен CDC. Кроме данных вакцинированного лица, он также содержит информацию о том, каким препаратом была сделана прививка, дате и месте процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городах нескольких штатов США людям запретили посещать закрытые помещения различных учреждений без наличия хотя бы одной прививки против коронавируса или отрицательного теста. О том, какие еще ограничения для невакцинированных вводят в странах мира, – читайте в материале.