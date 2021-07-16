В солнцезащитных средствах Johnson&Johnson нашли вещество, которое может провоцировать рак

Американская компания Johnson&Johnson добровольно отозвала от производства и продажи пять своих солнцезащитных продуктов после того, как в образцах был обнаружен низкий уровень бензола. При многократном воздействии это химическое вещество может вызвать рак.

Официальное заявление было выпущено в среду, 14 июля, производитель посоветовал потребителям прекратить использование продуктов. Об этом сообщило USA today.

Причиной послужил отчет онлайн-аптеки и лаборатории Valisure из Коннектикута: специалисты протестировали и проанализировали 294 уникальные партии от 69 различных компаний, выявив, что бензол содержат 78 кремов и средств для ухода за кожей после загара.

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Представитель Valisure написал петицию с призывом к FDA отозвать 40 средств, которые, как было установлено, имеют более высокий уровень указанного вещества. Речь идет о брендах Neutrogena, Sun Bum, CVS Health, Fruit of the Earth и др.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США уточнили, что запрет включает крема в банках всех размеров и уровней солнцезащитного фактора (SPF). Эта продукция распространялась по всей стране через розничных продавцов.

В Johnson&Johnson заявили, что бензол не входит в состав их солнцезащитных продуктов, но он был обнаружен в некоторых образцах готовых аэрозольных солнцезащитных средств.

"Мы исследуем причину этой проблемы, которая ограничивается некоторыми аэрозольными солнцезащитными средствами. Мы не ожидаем, что использование этих продуктов вызовет неблагоприятные последствия для здоровья. Но добровольно решили отозвать их из меры предосторожности", – уточнили в компании.

Запрет затронул солнцезащитный аэрозольный крем Aveeno Protect+Refresh, а также четыре версии крема Neutrogena: Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense и UltraSheer.

В компании подчеркнули, что люди должны использовать альтернативный солнцезащитный крем, чтобы защитить себя от меланомы рака кожи.

Бензол – легковоспламеняющееся, широко используемое химическое вещество, которое присутствует в окружающей среде. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, оно может вызвать рак при многократном воздействии на достаточно высоких уровнях, повредить иммунную систему и помешать нормальному функционированию клеток.

Воздействие бензола зависит от того, случайно ли человек его вдохнет, проглотит или он попадет на кожу и одежду. Симптомы варьируются от головокружения и нерегулярного сердцебиения до судорог. А при очень высоких уровнях – до смерти.

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