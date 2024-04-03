В случае победы Трампа на выборах формат 'Рамштайн' могут передать под контроль НАТО – Politico

Военные круги в США и других западных странах рассматривают возможность передачи под контроль НАТО Контактной группы по обороне Украины. В настоящее время группу в формате "Рамштайн" возглавляют США. Перевод ее под контроль НАТО минимизирует влияние выборов и других факторов в США на помощь Украине.

"Это должно сохранить поток оружия в Киев во время второго президентства Дональда Трампа", – пишет Politico. По данным издания, уже во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе официальные лица обсудят возможность "постепенного перевода группы под контроль Альянса". Причем завершение перевода ожидается уже на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Дискуссии по участию НАТО в Группе "проходят на очень высоком уровне", цитирует издание американских чиновников. Однако Politico отмечает, что в Пентагоне отказались подтвердить подобные обсуждения.

"Передача Группы под контроль НАТО стала бы значительным шагом в направлении укрепления поддержки Западом Украины в обозримом будущем на фоне страхов в Европе относительно возвращения Трампа в Белый дом. В ближайшей перспективе внутренняя политика США уже угрожает прекратить отправку Киеву дополнительного оружия. По словам экспертов, формализация работы группы именно в рамках НАТО в значительной степени поможет защитить поддержку Украины от изменений в правительствах США и Запада, в частности, от Трампа", – подчеркнуло Politico.

Как сообщал OBOZ.UA, последнее заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось в марте, на авиабазе Рамштайн в Германии. Встреча прошла по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В преддверии "Рамштайна-20" Остин заявил, что коалиция сосредоточится на неотложных потребностях Украины на поле боя.

Всего страны-участницы Контактной группы по обороне Украины за два года собрали 88 млрд долларов для военной поддержки Киева. Сейчас страны "Рамштайна" сосредотачиваются на двух направлениях: краткосрочной помощи (обеспечении немедленных потребностей ВСУ на поле боя) и на долгосрочной перспективе.

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