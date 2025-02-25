В Словакии во время испытаний взорвалась гаубица Zuzana 2, есть пострадавшие: появились подробности

Во вторник, 25 февраля, в Словакии произошел взрыв во время испытательных стрельб на новой самоходной артиллерийской установке Zuzana 2. В результате инцидента пострадали два техника, они находятся в больнице.

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Инцидент произошел утром в Военно-техническом и испытательном институте на полигоне в Загоре, где проводились тестирования новой гаубицы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Словакии.

Министр обороны страны Роберт Калиняк с места инцидента подтвердил, что взрыв произошел во время испытаний, но причина аварии пока не установлена.

Известно, что полиция уже занимается расследованием инцидента, однако министр отметил, что пока невозможно точно определить, что именно стало причиной. По его словам, это может быть сбой в пороховых зарядах, боеприпасах или самой системе вооружения.

"Пока невозможно точно определить, что вызвало это чрезвычайное событие. Был ли сбой пороховых зарядов, или боеприпасов, или самой системы вооружения", – сказал Калиняк.

Оба пострадавших техника находятся в стабильном состоянии и в сознании. Один из них получил легкие ранения и сейчас находится в больнице Боры, а второй, у которого более серьезные травмы, был доставлен в больницу в Крамарах.

Министр обороны также уточнил, что взрыв не стал следствием детонации боеприпасов, что, к счастью, не привело к более тяжелым последствиям.

Как пишет издание Dennik N, чрезвычайная ситуация с Zuzana 2 произошла во время последнего тестирования гаубицы. В дальнейшем ее должны были передать заказчику.

Что известно о САУ Zuzana 2

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 – одна из новейших разработок Словакии. Она имеет пушку калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра, которая является стандартной в армиях НАТО и использована в большинстве западных САУ. Она способна производить до 6 выстрелов в минуту благодаря автоматической системе зарядки и имеет дальность стрельбы до 40 км.

Новая бронированная башня имеет возможность вращаться на 360 градусов, а благодаря автоматизации процессов размер команды обслуживания пушки уменьшен с четырех до трех человек: командир пушки, зарядчик и наводчик.

Одной из главных особенностей Zuzana 2 является то, что ее пушка расположена снаружи между двумя отдельными отделениями башни. Это обеспечивает дополнительную защиту для экипажа, поскольку она изолирована от механизмов пушки и автомата зарядки, а также от газов, образующихся во время выстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, Словакия передала Украине несколько подобных установок украинской армии для борьбы с российскими оккупантами.

Также Германия в рамках нового пакета военной помощи Украине передала бронеавтомобиль MRAP, САУ Zuzana 2, боеприпасы (в том числе ПВО), дроны и прочее.

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