В Швеции в правительство впервые назначили женщину-трансгендера

51-летняя Лина Аксельссон Килблом стала министром образования и науки в новом правительстве Швеции. Женщина в 1990-х годах сделала операцию по смене пола.

О назначении женщины-трансгендера сообщили на сайте правительства Швеции. Оно произошло во вторник, 30 ноября.

Это первый подобный случай в истории страны. Перед этим 54-летняя Магдалена Андерссон стала первой женщиной, возглавившей правительство Швеции.

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Новому члену правительства Швеции 51 год. Ранее Лина занимала должность директора одной из школ и была в списке членов школьной комиссии. В 2015 году она призналась, что сменила пол. Также Лина Аксельссон Килблом выпустила книгу с названием "А теперь я буду тебе нравиться? Рассказ об идентичности". Книга является автобиографической.

Женщина уже успела побывать в Украине. Это произошло в 2021 году во время встречи организованной Всеукраинской ассоциацией ОТГ.

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