В Швейцарии вице-канцлер внезапно скончался во время похода в горы

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался 11 мая во время похода в горы. Ему было 55 лет.

О трагедии сообщили в Федеральном совете – правительстве Швейцарии. Там рассказали, что Симонацци потерял сознание и умер "во время одного из его любимых походов".

Известие о его смерти шокировало членов правительства и федерального канцлера, говорится в сообщении.

В Федеральном совете поблагодарили Симонацци за работу.

Андре Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета Швейцарии в ноябре 2008 года.

"Он рассматривал правительственную коммуникацию как служение общественности и правительству. Он хотел использовать ее для создания наилучших возможных условий для Федерального совета и его работы", – говорится в заявлении правительства.

В Федеральном совете рассказали, что Симонацци любил отдыхать в горах. У него остались жена и трое взрослых детей.

Отметим, что в Швейцарии канцлер и вице-канцлер не являются политиками, а скорее государственными служащими, выполняющими различные административные функции. Вице-канцлер является спикером правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле во французских Альпах сошла лавина. По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько получили травмы.

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