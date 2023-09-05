В Шотландии группа расистов напала на украинских подростков: один получил ножевые ранения

В Шотландии случилось ЧП, в котором пострадали украинцы. Группа расистов напала на троих подростков из нашей страны. В результате нападения один получил ножевые ранения.

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Об этом сообщает ВВС. Инцидент произошел в Эдинбурге на минувших выходных.

Пострадали мальчики – двое 13 лет и один 15 лет. На них напала группа из восьми молодых людей в темной одежде.

Одному из 13-летних подростков нанесли ножевое ранение, у другого остались рваные раны на ухе, а 15-летнего били кулаком. Всех их госпитализировали.

Полиция на данный момент проверяет системы видеонаблюдения, пытаясь найти виновных в нападении, которое произошло на Ниддри Мэйнс Роуд.

Правоохранители с целью найти виновных, призвали общество к сотрудничеству – сообщать любые детали, которые могут касаться этого дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Айнбек в Германии мужчина напал на детей из Украины. Причиной стало то, что они разговаривали на украинском языке.

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