'В школе о войне не говорят'. В Финляндии учительница заставила 11-летнюю украинку петь российскую песню 'Калинка': детали скандала

В школе города Эспоо, Финляндия, учительница по музыке заставила петь ученицу русскую национальную песню "Калинка". На возражения девочки, что она украинка, ей пригрозили плохой оценкой.

Мать 11-летней Николь, Ирина Горкун-Силен рассказала изданию Yle детали инцидента. По ее словам, дочь пробовала отказаться и объяснить свою позицию, но ей сказали, что "в школе о войне не говорят".

"На уроке музыки детей познакомили с русской музыкой, и все должны были спеть русскую песню "Калинка". Николь сказала, что она украинка и не хочет использовать русский", – говорит Горкун-Силен, и добавляет, что ей таки пришлось петь вместе со всеми, однако эта ситуация ребенка очень травмировала.

Директор школы Эллинор Геллман отказалась комментировать именно этот конкретный случай, но объяснила, что в учебном заведении учатся дети из разных стран независимо от их национальности, и школа придерживается национальной учебной программы.

"В таких предметах, как музыка, ученики могут столкнуться с различными культурными проявлениями, которые были тщательно отобраны в соответствии с классом и образовательными потребностями, а учителям рекомендуется отвечать на вопросы учеников вдумчиво", – написала она в ответ изданию Yle.

Этот инцидент шокировал украинцев, проживающих в Финляндии, многие из которых твердо убеждены, что культура не является отдельным вопросом от политики. Ведь русский язык не является нейтральным для украинцев.

"Для нас русский язык ассоциируется с войной, насилием и уничтожением", – отметил Василий Гуцул, председатель Общества украинцев в Финляндии.

