В Северной Ирландии на людей упал аттракцион: пострадали дети. Фото и видео

В Северной Ирландии (часть Соединенного Королевства) в субботу вечером, 24 июля, в парке развлечений Planet Fun на людей рухнул аттракцион. Пострадали четверо детей, другие посетители получили травмы ног.

Потерпевших госпитализировали, угрозы их жизням нет, пишет Daily Mail. Некоторые очевидцы инцидента сообщили, что их психика была травмирована.

В работе карусели произошел сбой, после чего механизм вылетел и ударился о строение, а потом упал на людей, которые катались на аттракционе. Свидетели отмечали, что вместо полной высоты он поднялся всего на два метра, передает The Sun.

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Оператору карусели вскоре удалось остановить вращение, люди начали вытаскивать пострадавших из-под обломков дерева и металла. На место прибыли пожарные, специалисты по спасению и представители Красного Креста.

Посетители бросились к выходу, но некоторые люди блокировали его, чтобы вернуть деньги за билеты и после этого покинуть парк. В Planet Fun сообщили, что все сеансы с 19:30 до 22:30 отменены и пообещали сделать возврат средств.

Известно, что ярмарка с аттракционами в этом районе открылась недавно. Расследованием причин происшествия займутся Исполнительный комитет по охране труда и технике безопасности и городской совет Среднего и Восточного Антрима, также будет создана специальная комиссия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в городе Вознесенск Николаевской области на аттракционе во время катания открылись крепления безопасности и поднялась ограда. В результате этого три человека получили ушибы, а один мужчина порезал руку.