В Сеуле умер бывший южнокорейский диктатор, которого приговаривали к смертной казни. Фото

В Южной Корее 23 ноября умер бывший президент этой страны Чун Ду Хван. Ему было 90 лет.

Об смерти диктатора сообщил его бывший пресс-секретарь, передает Reuters. Экс-глава государства болел и на протяжении многих лет боролся с раком крови (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Он скончался в своем доме в Сеуле. Недавно состояние его здоровья ухудшилось.

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Чун Ду Хван возглавил военный переворот в 1979 году. Он также руководил массовыми убийствами демократических демонстрантов, которые совершила армия Кванджу в 1980 году.

Во время его правления Южная Корея вступила в период экономического процветания, однако он сопровождался жестокими политическими репрессиями.

Чун ушел в отставку в 1987 году во время подъема студенческого демократического движения, которое требовало ввести избирательную систему.

Позднее бывшего президента приговорили к смертной казни, однако суд смягчил свое решение из-за вклада Чуна в экономическое развитие и мирную передачу власти в 1988 году. В итоге его досрочно освободили.

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