В сети показали роскошные места отдыха в 60-х и что с ними стало спустя полвека. Фото

Американский фотограф Пабло Иглесиас Маурер известен тем, что публикует серии фотографий-сравнений популярных когда-то в США курортов и развлекательных заведений.

Свой проект художник назвал Abandoned States ("Заброшенный"). Его эмоциональные снимки опубликованы на портале dcist.

По словам Маурера, серия началась с того, что в свое время он купил на eBay много ярких открыток 60-х годов. На них изображены счастливые люди, которые демонстрировали обольщения беззаботного отдыха.

Оценив такое разнообразие радости, фотограф решил поехать и посмотреть, что происходит на запечатленных в открытках местах уже в XXI веке. Так мужчина с удивлением обнаружил, что большинство из них давно заброшены.

Отметим, что речь идет преимущественно о "Борщовом поясе" (англ. The Borscht (Borsch) Belt). Это разговорный вариант названия отелей и курортной области, расположенных в горных районах Кэтскилл, Адирондак, Поконо и Беркшир-Хилс в США. В 1920-1960-е годы такие округа, как Салливан, Ориндж, Алстер были значимыми летними курортами для американцев. Известно, что отели "Борщового пояса" повлияли на моделирование курортов Майами-Бич и позже Лас-Вегаса, а его сценические подмостки иногда называют "родиной" американского шоу-бизнеса.

Предлагаем посмотреть фото популярных среди американцев в 60-х годах прошлого века курортов (Penn Hills, Homowack Lodge, Grossinger's) и на что они превратились сейчас:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об известных ядерных полигонах мира и что с ними стало после испытаний. А также о закрытых городах СССР – что они прятали и как сложилась их судьба.