В сети показали роскошные места отдыха в 60-х и что с ними стало спустя полвека. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
10,2 т.
В сети показали роскошные места отдыха в 60-х и что с ними стало спустя полвека. Фото

Американский фотограф Пабло Иглесиас Маурер известен тем, что публикует серии фотографий-сравнений популярных когда-то в США курортов и развлекательных заведений.

Свой проект художник назвал Abandoned States ("Заброшенный"). Его эмоциональные снимки опубликованы на портале dcist.

По словам Маурера, серия началась с того, что в свое время он купил на eBay много ярких открыток 60-х годов. На них изображены счастливые люди, которые демонстрировали обольщения беззаботного отдыха.

Оценив такое разнообразие радости, фотограф решил поехать и посмотреть, что происходит на запечатленных в открытках местах уже в XXI веке. Так мужчина с удивлением обнаружил, что большинство из них давно заброшены.

На внутренней стороне спичечного коробка текст: "Плавание и солнце в крытом бассейне в Penn Hills Lodge and Cottages. Лучший современный курорт Поконо"

Отметим, что речь идет преимущественно о "Борщовом поясе" (англ. The Borscht (Borsch) Belt). Это разговорный вариант названия отелей и курортной области, расположенных в горных районах Кэтскилл, Адирондак, Поконо и Беркшир-Хилс в США. В 1920-1960-е годы такие округа, как Салливан, Ориндж, Алстер были значимыми летними курортами для американцев. Известно, что отели "Борщового пояса" повлияли на моделирование курортов Майами-Бич и позже Лас-Вегаса, а его сценические подмостки иногда называют "родиной" американского шоу-бизнеса.

Предлагаем посмотреть фото популярных среди американцев в 60-х годах прошлого века курортов (Penn Hills, Homowack Lodge, Grossinger's) и на что они превратились сейчас:

Дежурный по отелю в Homowack Lodge в Кэтскиллсе
Крытый бассейн в Grossinger, который открылся в 1958 году
Часть крытого бассейна в Grossinger, открытие которого посещала актриса Элизабет Тейлор
Боулинг Brunswick с четырьмя дорожками был изюминкой на нижнем уровне Homowack Lodge
Надпись на обратной стороне открытки курорта в горах Поконо рекламировала этот театр как "самое современное место на курорте в мире"
После того, как пожар уничтожил главное здание курорта в районе Поконос, в начале 70-х его заменили
Когда-то в этом здании располагались столовая, коктейль-бар, холлы и офисы
Предыдущее здание с другого ракурса
Жилой дом на курорте в Поконосе находится в аварийном состоянии
Подпись на открытке: "Берчвуд – единственный курорт, предлагающий крытый бассейн, открытый бассейн и озеро с пляжем...". На фото изображено красивое озеро Орла у деревни Грин
Коктейль-бар на ныне несуществующем курорте в Поконосе
Крытый теннисный центр в Grossinger
"Крыло Дженни Джи" открылось в 1964 году и было одним из последних построек в Grossinger
Пляж у озера в Поконосе в 1967 году и сейчас
Лестница ведет к заброшенному театру в Поконосе
Столовая на элитном курорте в Поконосе
Открытый бассейн олимпийских размеров в Grossinger, построенный в 1949 году, обошелся в $400 тысяч
Лето в Поконосе

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