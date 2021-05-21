В сети показали архивный документ о поддержке Украиной Израиля в шестидневной войне

В 1967 году Украина поддерживала Израиль в так называемой шестидневной войне против Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира.

Как написал в Facebook журналист и историк Вахтанг Кипиани, он нашел интересный документ в Музее-архиве прессы. Это послание от Государственного Центра УНР в изгнании ("петлюровцы") к премьер-министру Израиля Леви Эшколю, который был уроженцем Винницкой области.

В документе выражается поддержка Государству Израиль во время войны с превосходящими силами арабских государств.

Шестидневная война продолжалась с 5 по 10 июня 1967 года. К концу войны Израиль установил контроль над Синайским полуостровом, сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами. Последствия войны до сих пор определяют политическую ситуацию в регионе.

10 июня 1967 года Болгария, Венгрия, Польша, СССР, Чехословакия и Югославия разорвали дипломатические отношения с Израилем.

17 июня – 21 июля в Нью-Йорке состоялась пятая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, созванная по предложению СССР. Ни один из трех проектов резолюции по поводу арабо-израильского конфликта не было принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду Украины внесли проект постановления, предлагающий официально признать радикальную исламскую организацию ХАМАС террористической, а также осудить ее действия в отношении Израиля.