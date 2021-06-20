В сеть слили БДСМ-видео с политиком из США

26-летний кандидат в городской совет на Манхэттене, Вэст-Сайд, Зак Вэйнер оказался в центре скандала после того, как анонимный аккаунт в Twitter "слил" кадры БДСМ-акта с участием политика. На нем Вэйдер находится в состоянии подчинения женщины в соответствующей одежде.

Об этом сообщила газета New York Post, опубликовав один из кадров с участием Вэйнера. Откровенная съемка велась из подземелья студии Парфенон, известной своим разнообразием для любителей БДСМ.

Сам политик не отрицает, что именно он выступает на кадрах полностью обнаженным мужчиной, который подвергается пыткам сексуального партнера. Однако он заявил, что этому видео уже 1,5 года и сам он ни капельки не жалеет о нем.

"Я не хотел, чтобы это кто-то видел, но так уж вышло. Я не жалею, что принимал участие в этих играх. На кадрах я вместе со своей девушкой. И, как все американцы моего поколения, я вырос во времена, когда видео из частной жизни нередко попадают в Интернет", – написал Вэйнер у себя в Twitter.

Также он добавил, что появление видео в широком доступе стало казусом и, скорее всего, направлено на препятствие проведения предвыборной кампании.

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