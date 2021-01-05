В Сербии взорвалось кафе с людьми, более 40 пострадавших

Борис Бондарь Мир 19:47, 5.01.2021 Обновлено: 19:54, 5.01.2021

В Сербии, в городе Урошевац, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадало по меньшей мере 42 человека.

Об этом 5 января сообщило издание РТС. Среди раненых есть двое детей.

В прокуратуре отметили, что четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Двенадцать пострадавших доставили в клинический центр Приштины, 22 человека госпитализированы в больницу города Урошевац.

В городе Урошевац произошел взрыв в кафе
Twitter

На месте происшествия начали работать пожарные и спасатели.

Пострадали более 40 человек
Twitter

Правоохранители занялись расследованием причин инцидента.

Взорваться мог баллон с газом
Twitter

По предварительной версии, взорваться мог баллон с газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах, на улице Почтовой, 3 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, пострадал один человек. Спасатели провели эвакуацию 12 жителей дома.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Экс-сотрудник КГБ Беларуси готов в Украине дать показания по делу Шеремета

Grosu вернулась к "Бджілке" и перевыпустила "знаковый" альбом

Украинцам повысили абонплату на газ: кому придется платить почти в два раза больше

Посол Нидерландов припомнил Украине выдачу России террориста Цемаха

Нардепам за декабрь выплатили 7 млн гривен компенсации за жилье: кто получил больше всех