У Сербії вибухнуло кафе з людьми, понад 40 постраждалих

Борис Бондар Світ 19:47, 5.01.2021 Оновлено: 19:54, 5.01.2021

У Сербії, в місті Урошеваць, стався вибух у кафе, унаслідок якого постраждало щонайменше 42 людини.

Про це 5 січня повідомило видання РТС. Серед поранених є двоє дітей.

У прокуратурі зазначили, що чотири людини перебувають у вкрай важкому стані.

Дванадцятьох постраждалих доправили до клінічного центру Приштини, 22 людини госпіталізовано в лікарню міста Урошеваць.

У місті Урошеваць стався вибух у кафе
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На місці події почали працювати пожежники і рятувальники.

Постраждало понад 40 осіб
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Правоохоронці зайнялися розслідуванням причин інциденту.

Вибухнути міг балон із газом
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За попередньою версією, вибухнути міг балон із газом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях, на вулиці Поштовій, 3 грудня стався вибух газу в житловому будинку, постраждала одна людина. Рятувальники провели евакуацію 12 мешканців будинку.

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